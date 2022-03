PSG : Verratti connaît sa sanction pour son coup de gueule sur l'arbitrage après le FC Nantes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du FC Nantes (3-1), le 19 février dernier, Marco Verratti avait allumé l'arbitrage. "Comment est-il possible qu'on prenne dix cartons jaunes et qu'on ne puisse pas parler avec l'arbitre ? On ne peut rien faire. Parfois, on peut, mais là, on n'a pas pu du tout. C'est le seul match et le seul arbitre au monde avec lequel on n'a pas pu le faire. Sur le pénalty, Appiah doit prendre jaune et ça fait rouge... Il faut que les arbitres prennent leurs responsabilités. Là, on s'est fait chier dessus", avait lâché le milieu de terrain parisien.

Suite à cela, la commission de discipline de la LFP lui a infligé un match de suspension plus un avec sursis. Expulsé lors du match nul dimanche dernier entre Metz et le FC Nantes (0-0) pour un tacle par derrière sur Marcus Coco, le milieu de terrain messin, Vincent Pajot, a lui écopé de cinq matches de suspension.

❌ Les décisions de la Commission de Discipline de la LFP sont connues !https://t.co/TUqWl39bta — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 2, 2022