PSG : Verratti croit à l'exploit, il envoie un message à City

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

C'est un Marco Verratti très déterminé qui s'est présenté devant les médias ce soir pour évoquer le match retour du PSG à City demain. Et malgré la défaite à l'aller (1-2) veut croire à l'exploit. « On savait que ce ne serait pas facile d'aller en finale, a-t-il expliqué. Mais on a souffert aussi pour éliminer Barcelone. On est encore prêts à souffrir. On va aller au combat, on va tout faire pour aller en finale ».

« On va tout donner »

Et à Verratti d'ajouter : « City a gagné le match aller. Ils ont pris un avantage. Mais on est encore là. On va tout donner sur le terrain. »