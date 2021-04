PSG : Verratti, Marquinhos, Manchester City, le titre, Pochettino avait des choses à dire

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des confrontations face au Bayern Munich

Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Mauricio Pochettino. Morceaux choisis.

Le groupe pour Metz

"Il y a beaucoup de questions et pas trop de réponses quant à mes joueurs disponibles. Ce que je peux vous dire, c'est que Marco Verratti et Abdou Diallo seront dans le groupe. Mais pas Marquinhos. Juan Bernat ? Si il va revenir avant la fin de saison, je suis incapable de vous le dire. Il a eu une grosse blessure, ç demande du temps pour revenir."

Le sprint final pour le titre

"La clé de notre réussite, c'est de savoir gérer chaque match. Et également de savoir gérer notre effectif. On est encore engagés dans trois compétitions, dont la Ligue des Champions, on a donc besoin de tout le monde. Il faudra que chacun des joueurs soit à un très haut niveau et ce jusqu'au terme de la saison."

Idrissa Gueye

"C'est un joueur mature, qui apporte de l'expérience à l'équipe. C'est un grand professionnel, qui se laisse bien entraîner est qui entraîne les autres vers l'excellence. Il a un excellent timing dans le placement, dans la récupération. Il fait beaucoup de sacrifices pour l'équipe avec une grande débauche d'énergie."

Marco Verratti

"Je ne sais encore si Marco débutera contre le FC Metz. Je n'ai pas décidé. Il a besoin de temps, pour s'entraîner et ensuite pour jouer. Au même titre que Marquinhos, c'est un joueur ô combien important de l'effectif. Mais on ne veut pas se précipiter."

L'esprit de sacrifice

"C'est l'une des caractéristiques de notre équipe, c'est vrai. Les joueurs sont déterminés, on le voit lors des matches. Ils ne lâchent rien et c'est essentiel pour aller chercher des trophées et répondre aux objectifs que l'on s'est fixés. Il faut mettre ça au crédit des joueurs."