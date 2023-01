PSG : vers un renfort décisif en défense pour Galtier en janvier ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Forfait pour la Coupe du monde avec l'équipe de France, Presnel Kimpembe n'a toujours pas repris l'entraînement collectif avec le PSG. Son cas incite néanmoins à l’optimisme. Selon RMC Sport, le défenseur central de 27 ans envisage ainsi rejouer avant la fin du mois de janvier.

« Envisageable si la guérison se passe sans accroc »

« C’est envisageable si la guérison se passe sans accroc », précise le radio sportive. Victime d’un coup au tendon d’Achille lors d’un entraînement et absent depuis la mi-novembre, Kimpembe a repris la course et multiplie également les soins. La situation évolue positivement et un point devrait être fait la semaine prochaine.

Pour résumer Si la défense du Paris Saint-Germain a donné des signes criants de faiblesse face au RC Lens, dimanche à Bollaert (1-3), Christophe Galtier pourrait récupérer un maillon fort de son arrière-garde en janvier : Presnel Kimpembe.

Bastien Aubert

Rédacteur