PSG : Vitinha dément une altercation avec Messi

L'anecdote est connue en France depuis la saison dernière mais elle a été ressortie ce matin par la presse portugaise, au lendemain de la grande prestation de Vitinha face au Borussia Dortmund (2-0) en Champions League. Il paraît que lors d'un entraînement au PSG la saison passée, Lionel Messi aurait crié sur son partenaire arrivé du FC Porto après un contact : "Non seulement t'es faible, mais en plus tu me fais mal".

Pas d'altercation avec Messi, selon lui

Un mensonge, selon Vitinha, qui a écrit sur les réseaux sociaux : « Je ne commente généralement rien dans la presse, mais cette fois, je dois le dire : c’est complètement faux, cela ne s’est jamais produit ». Que l'anecdote soit vraie ou pas, force est de constater que Vitinha est plus à l'aise au PSG cette saison. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la pression que lui imposaient les trois ogres de l'attaque, dont Lionel Messi, pour donner de bons ballons. Mais on n'est pas obligés de le croire...

Não tenho por hábito comentar nada de imprensa, mas desta vez tenho que dizer. É completamente falso que isto tenha acontecido. https://t.co/21PiZmPbNl — Vítor Ferreira (@vitinha) September 20, 2023

