PSG : Wanda Nara a alterné bikini et robe renversante pour la nouvelle année

Les peoples de la planète entière diffusent depuis la nuit dernière les clichés de leur soirée du 31 décembre. Wanda Nara ne fait pas exception. Mais l'ancienne compagne de Mauro Icardi a passé un réveillon très contrasté dans la mesure où elle a eu le luxe de pouvoir aller à la plage dans la journée (rappelons que c'est l'été dans l'hémisphère sud). Elle a bien évidemment posté des photos de son superbe bikini rose, qui a d'ailleurs fait tourner la tête d'un homme, comme on peut le voir sur l'une d'entre elles. Pour la soirée, tout s'est passé dans un restaurant, La Casa Mar, avec ses enfants et des amis. Pour l'occasion, elle portait un ensemble bleu ciel avec ventre dénudé et mise en valeur de sa poitrine. Poitrine qu'elle a évidemment mise en avant, même sur son cliché avec ses enfants. En 2022 comme en 2023, la belle Argentine continuera à tout miser sur ses courbes... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

Raphaël Nouet

Rédacteur