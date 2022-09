PSG : Wanda Nara a décidé de la jouer soft pour se présenter à 30000 supporters de Galatasaray

Le prêt de Mauro Icardi à Galatasaray est en très bonne voie. S'il n'a toujours pas été officialisé, il le sera avant demain, jour de la fermeture du marché en Turquie. En tout cas, les Icardi sont déjà sur les rives du Bosphore. Ils se sont en effet pris en photo devant l'avion qui devait les emmener dans le sud de l'Europe et refermer temporairement le chapitre parisien de leur vie.

Pour l'occasion, Wanda Nara a fait dans le soft. Habituée aux tenues provocantes et aux décolletés affolants, l'Argentine est partie sur un costume sombre. Il faut dire que l'accueil s'annonçait déjà bouillant à l'aéroport d'Istanbul, où 30.000 supporters du Cimbom étaient attendus. Pas question, donc, d'ajouter de la lave sur un volcan en fusion. La forte communauté de supporters de Galatasaray qui s'est inscrite sur son compt Instagram pour l'inciter à signer chez eux devra attendre avant d'avoir de nouveaux clichés sexy.

Now ✈️ from Rome to Istanbul. Mauro #Icardi with Wanda #Nara and their family ready for #Galatasaray 🟡🔴🦁 pic.twitter.com/yxdBg0V6jj