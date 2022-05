PSG : Wanda Nara a reçu les avances les plus improbables de tous les temps !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le journaliste people argentin Juan Etchegoyen a fait une incroyable révélation ce mardi lors d'un programme télévisé. Et sa conclusion montre à quel point son annonce était improbable : "C'est de la science-fiction, aucun scénariste n'aurait pu penser à un tel feuilleton. On peut dire que c'est de la folie totale". Cette folie concerne évidemment Wanda Nara, cible principale des paparazzis de son pays. Et elle remonte au moment du Wandagate, l'hiver dernier.

On se souvient que ce feuilleton à rebondissements a débuté avec la révélation d'une relation extraconjugale entre Mauro Icardi et l'actrice China Suarez. Wanda Nara, qui est tombé sur les échanges de texto entre les deux amants, a piqué une colère noire et quitté l'attaquant du PSG. Avant de lui pardonner. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que pendant leur courte séparation, Nara a reçu des textos très tendancieux d'Armando Mena Navareno, un Espagnol... qui était alors en couple avec Suarez !

Navareno aurait commencé à suivre Nara sur Instagram au moment du Wandagate via un deuxième compte (le même nom que le premier, avec un O à la fin). Puis, après avoir obtenu son numéro, il lui aurait notamment envoyé un cœur et d'autres messages très suggestifs, le tout alors qu'il entamait sa relation avec China Suarez ! Depuis, les deux seraient séparés. Et Wanda Nara n'a jamais répondu. Bref, Navareno a tout perdu. Effectivement, même les meilleurs scénaristes n'y auraient pas pensé !

Aseguran que el ex novio español de la China Suárez le escribió a Wanda Nara: "A ningún guionista se le hubiera ocurrido semejante culebrón"https://t.co/1RYPs59SyK — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) May 3, 2022

