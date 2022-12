PSG : Wanda Nara a tenté un rapprochement avec Antonela Roccuzzo

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

On le mesure mieux depuis que les joueurs de l'Albiceleste sont retournés au pays, avec ces scènes de liesse incroyables, mais la victoire en Coupe du monde a vraiment rendu dingues les Argentins. Et même Wanda Nara n'y a pas échappé. Présente dans les tribunes du stade de Lusai, l'impresario a assisté à un match complètement dingue et au premier sacre de son pays depuis 1986, quand son ancien amant, Diego Maradona, avait soulevé le précieux trophée.

Dans l'euphorie, elle a écrit via les réseaux sociaux à Antonela Roccuzzo, madame Messi : "Heureuse pour l'Argentine ! Pour lui mais surtout pour toi ! Je t'aime Antonela. Les téquilas que nous allons boire !". Sauf que la lucidité l'a rapidement rattrapée et elle a effacé le message dans la foulée, même si certains ont eu le temps de l'archiver. C'est qu'Antonela Roccuzzo n'est pas l'amie de Wanda Nara. Ce serait même plutôt l'opposée. Contrairement à elle, madame Messi ne passe pas son temps à montrer ses formes et encore moins à tromper son mari avec un coéquipier. Ce qui vaut l'inimitié éternelle de la plupart des footballeurs argentins à Nara comme à Mauro Icardi. Et ça, même la victoire en Coupe du monde ne pourra l'effacer !