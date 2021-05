Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Wanda Nara ne cessera jamais de surprendre ses followers. La semaine dernière, la compagne de Mauro Icardi s’affichait en compagnie d’un molosse qui ressemblait comme deux gouttes d’eau au chien de la famille Messi, le dénommé Hulk.

Cette fois-ci, la belle Argentine a fait savoir que rien ni personne ne pouvait lui donner autant de bonheur que ses enfants en leur destinant un message poignant sur les réseaux sociaux.

« Rien ni personne qui me rendent plus heureuse qu’eux »

« Les enfants grandissent et il n’y a rien ni personne qui me rendent plus heureuse qu’eux x5 », a ainsi affirmé Wanda Nara sur son compte Instagram. Son chien et son compagnon seront sans doute ravis de l’apprendre.