PSG : Wanda Nara accusé d'adultère avec un ancien coéquipier de Mauro Icardi !

Décidément, elle reste au coeur de l'actualité. Et cette fois malgré elle. Car Wanda Nara, réputée pour ses poses affriolantes sur les réseaux sociaux, est cette fois confrontée à une sombre histoire d'adultère avec un partenaire de son ex-mari, l'attaquant argentin, Mauro Icardi.

Ce dernier, qui évolue désormais à Galatasaray, prêté par le PSG, avait pour coéquipier, lorsqu'il était à l'Inter Milan, un certain Keita Baldé. Qui, lui, est désormais au Spartak Moscou. Début janvier, certains médias faisaient état d'une relation entre Nara et Baldé, alors qu'ils avaient été vus à Dubaï ensemble.

Pour couronner le tout, la télévision argentine a récemment diffusé des messages audio du joueur à destination de Wanda Nara. "J’ai beaucoup souffert dans cette période sans savoir comment tu allais, ce qui t’arrivait. Quand je vois que les gens disent du mal de toi ou qu’ils inventent des choses, je n’aime pas ça. Tout le monde ne peut pas connaître la personne fantastique que tu es et le cœur que tu as. Tu es fantastique, tu es une femme merveilleuse, vraiment, tu as un cœur incroyable."