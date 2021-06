PSG : Wanda Nara allume ses followers comme jamais

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Paris-Milan-Buenos Aires. Le triangle du bonheur passe par ces trois villes pour Wanda Nara. Buenos Aires quand il s'agit de retourner au pays, Milan car elle et Mauro Icardi sont fous amoureux de la cité lombarde et Paris car l'attaquant est sous contrat avec le PSG. Mais quand elle voyage, la belle n'a aucunement l'intention de le faire en avion de ligne. Elle le fait en jet privé.

Lors de son retour à Paris il y a deux jours, elle a partagé plusieurs photos de son voyage. L'occasion d'apprendre qu'elle a dégusté du caviar mais aussi qu'elle portait pour plus de 15.000€ de vêtements et bagages ! La presse argentine a décortiqué son look et, par exemple, révélé que sa paire de baskets a coûté 10.000€. Il s'agit d'une série limitée de Nike, pour le coup associé à Dior. Enfin, pour ceux que la mode n'intéresse guère, Wanda Nara a posé, comme à l'accoutumé avec son décolleté vertigineux. Comme ça, il y en avait pour tous les goûts !