Comme à chaque fois qu'elle publie un message sur les réseaux sociaux, Wanda Nara a fait sensation lors de la Saint-Valentin. Elle a en effet expliqué qu'elle avait préparé un bon petit plat pour Mauro Icardi, comme une bonne épouse. Les féministes ont trouvé sa posture déplacée, ses fans l'ont félicité pour son rôle de femme aux petits soins pour son champion de mari.

Hier soir, alors que l'attaquant était à Barcelone avec le reste de la délégation du PSG, Wanda Nara a publié un message sur Instagram dans laquelle elle apparaît en petite tenue rose sexy, l'accompagnant de ce message : "La vie en rose". De quoi booster le moral de son compagnon, titulaire ce soir sur la pelouse du Camp Nou.