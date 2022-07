PSG : Wanda Nara continue à enflammer Ibiza avec un décolleté plongeant

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Icardi veut rester à Paris aussi longtemps que possible, et cela fait bien les affaires de sa femme et agent Wanda Nara qui n'aura pas à s'occuper de son transfert cet été. Elle aura donc tout le temps de s'adonner à son passe-temps favori : montrer ses formes sur son compte Instagram. Loin d'Icardi, encore au Japon, Wanda est toujours à Ibiza et ne s'ennuie toujours pas. La mannequin s'affiche dans un joli maillot une pièce et laisse apparaître un décolleté plongeant. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

