PSG : Wanda Nara écrase la concurrence avec un cliché à tomber par terre

Après plusieurs jours où elle ne publiait que des clichés sages, la belle Argentine, Wanda Nara, est revenu à ses standards habituels. Plus torride et sexy que jamais, la femme et agent de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, a pris la pose dans un maillot de bain de style sauvage. L'occasion pour ses 7,9 millions de followers de (re)découvrir son corps de rêve.