PSG : Wanda Nara en décolleté et bas résille, même madame Messi est sous le choc !

Wanda Nara ne s’arrête donc jamais. La compagne de Mauro Icardi n’appuie jamais vraiment sur le bouton pause pour faire fructifier son propre business pendant que son mari continue de manger son pain noir dans les rangs du PSG.

Ainsi, on a appris ce week-end que la belle Argentine était rentrée dans son pays natal pour se lancer dans une nouvelle affaire florissante. L’autre business qu’elle maîtrise sur le bout des ongles, à savoir afficher son corps, est toujours aussi actif.

« Hello week-end », a-t-elle ainsi publié sur son compte Instagram en fin de semaine dernière... moulée dans une tenue très sexy doté d’un décolleté pigeonnant et de bas résille scintillants ! Même la femme de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, a « liké » le cliché ! Et ce n’était pas gagné quand on se rappelle les liens distendus entre les deux wags il y a encore quelques temps.

Pour résumer Wanda Nara, la compagne de Mauro Icardi (PSG, 29 ans), a visiblement passé un excellent week-end malgré la petite vague de froid qui s’est réinstallée en France. Cela ne l’a pas empêchée de s’afficher en petite tenue très sexy.

Bastien Aubert

Rédacteur