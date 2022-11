Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Comme relayé hier, les choses sont très claires pour Wanda Nara avec Mauro Icardi. La rupture est consommée. Pour l'attaquant du PSG prêté à Galatasaray, c'est très clair aussi : il veut la récupérer. D'où des messages sur les réseaux sociaux pour lui dire qu'elle est toujours aussi belle quand elle poste des photos d'elle dans des tenues osées. La belle Argentine doit aimer ça car elle continue à se montrer sous son meilleur jour;.. Ce mardi, elle a en effet annoncé qu'elle était en vacances dans "son lieu préféré", à savoir les Maldives. Elle y apparaît les pieds dans l'eau, dans un maillot de bain une pièce qui recouvre sa poitrine, ses épaules et même le haut de ses bras. Mais qui est suffisamment moulant pour dessiner ses courbes affolantes. Nul doute qu'Icardi a dû regretter ses infidélités passées et poster un nouveau message... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

Pour résumer Alors que la Coupe du monde bat son plein, Wanda Nara est partie se ressourcer dans un "endroit favori", comme elle l'écrit sur Instagram, les Maldives. Qu'elle a enjolivé avec une tenue moulante à souhait et une posture très sexy.

Raphaël Nouet

Rédacteur