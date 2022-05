PSG : Wanda Nara et Madame Messi ont rivalisé de beauté pour fêter Mbappé et le titre

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le Parc des Princes était en fusion samedi soir. Il y avait le dixième titre de champion de France du club à fêter mais aussi la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025. Celle-ci s’est invitée dans les dernières heures d’une journée rocambolesque.

Wanda Nara et Antonella Roccuzzo n’auraient raté ces deux événements combinés pour rien au monde et ont illuminé encore plus l’enceinte parisienne avec leur famille respective. Au top de la mode, les compagnes de Mauro Icardi et de Lionel Messi ont ainsi affiché leur plus belle tenue.

Un ensemble crème, sobre et très élégant pour la belle Wanda et un habit plus décontractée pour la plus discrète Antonella, vêtue d’un ensemble immaculé surmonté d’une veste en jeans. Nul doute que les initiés ont dû apprécier ce subtil mélange des genres.

Bastien Aubert

Rédacteur