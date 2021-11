PSG : Wanda Nara et Mauro Icardi déballent enfin tout en public !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

On en sait enfin plus sur la fausse séparation entre Wanda Nara et Mauro Icardi. La belle s’est confiée cette nuit dans une interview à la chaîne argentine, Telefe. Les raisons de ce passage orageux ? Un message d’une autre femme, la mannequin China Suarez, découvert dans le téléphone de l’attaquant du PSG.

« Nous sommes toujours ensemble, nous sommes une famille très proche, a-t-elle déclaré. Je parlais avec la fille qui organise nos soirées à Paris. J'ai cherché une photo sur le téléphone de Mauro et j'ai vu une conversation avec une femme très célèbre. Mauro n'avait jamais parlé d’une telle chose. C’est ce qui a généré tout ça. C'était de ma faute, car avant de parler à un ami ou à ma sœur, j'ai mis en ligne une story. Je suis toujours avec mon téléphone et la première chose qui m'est venue était la querelle. Avec Mauro, nous nous montrons tout. J'ai toujours vérifié le téléphone portable et je n’ai jamais rien trouvé. »

Icardi s’invite sur le plateau...

Au sujet de China Suarez, Wanda Nara est claire. « Je n'étais pas une amie mais nous avions une bonne relation, poursuit-elle. Ma réaction a été un peu macho. Je suis très vieux jeu : nous ne sommes pas un couple ouvert. Pour moi, un petit message c'est le divorce. Les messages disaient des choses que je n'aurais pas écrites et je ne m'attendais pas à ce que Mauro ne me le dise pas. Il m'a dit que c'était une bêtise, que c'était l'erreur de sa vie. Lui-même m'a dit qu'il y avait eu une rencontre et qu'il ne s'est rien passé. Il semble qu'elle soit venue à Paris. Quand c’est arrivé, je suis montée en température et je suis partie. Mauro aurait divorcé à ma place. »

Icardi, qui s’est brièvement invité sur le plateau de l’émission sur l’insistance de la présentatrice et malgré la réticence de Wanda Nara, a conclu l’affaire : « Je ne suis rien venu réparer. Je suis juste passé comme ça. » Ce qui est plus sûr, c’est qu’il ne débutera pas ce soir à Manchester en Ligue des champions (21h).