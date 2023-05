PSG : Wanda Nara exprime une pensée osée en petite tenue

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour une fois, Wanda Nara a fait dans la dentelle au moment d'exprimer le fond de sa pensée. La dentelle de ses sous-vêtements. Sur Instagram, elle a posté une photo d'elle allongée sur un lit, avec un string et un soutien-gorge verts du plus bel effet. Et cette phrase : "Si je pouvais dire ce que je pense sans réfléchir, je le ferai". Tout le monde aura compris le message, notamment son conjoint, Mauro Icardi.

Elle a aussi posé avec une veste de l'Internacional...

Hélas pour elle comme pour lui, l'attaquant du PSG est retourné en Turquie pour terminer la saison avec Galatasaray. D'ailleurs, le lendemain, Wanda Nara a posté une photo d'elle avec une veste du club brésilien de l'Internacional de Porto Alegre. Serait-ce une façon d'annoncer une prochaine arrivée de son conjoint au pays des quintuples champions du monde ?