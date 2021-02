PSG : Wanda Nara fait fuiter les clichés d'une escapade avec Mauro Icardi

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Mauricio Pochettino a-t-il accordé deux jours de repos à ses joueurs malgré la défaite à domicile du PSG dimanche soir au Parc contre l'AS Monaco (0-2) ? On peut le penser puisque Wanda Nara a publié ce mardi des photos d'elle et de ses enfants à Deauville. Et a priori, celui qui tient l'appareil n'est autre que son époux, Mauro Icardi.

Le couple argentin a en tout cas la bougeotte puisque la veille, lundi, ils s'étaient affichés dans un parc parisien avec leurs enfants. Et ils avaient emmené tout l'attirail du parfait campeur puisqu'ils avaient des chaises pour ne pas avoir à s'assoir par terre ! Comme l'ensemble des Français, les Icardi ont donc profité du beau temps pour mettre le nez dehors.