PSG : Wanda Nara hospitalisée pour un possible cancer !

C'est une terrible nouvelle que nous venons d'apprendre au sujet de Wanda Nara. D'après le journaliste de la radio argentine Radio Mitre, Jorge Lanata, la compagne et agent de Mauro Icardi aurait été hospitalisée pour un possible cancer du sang. "Elle avait la rate très enflée et ils vont faire une ponction de moelle osseuse pour finir de diagnostiquer ce qui est déjà public mais secret."

Une information confirmée par la chaîne de télévision argentine Todo Noticias. "Dans la palette de diagnostics que les médecins tentent de corroborer, il y a un cas possible de leucémie, mais il manque deux études complémentaires", a précisé le journaliste Guillermo Lobo. Toute la famille Icardi s'apprête donc à vivre des moments plus que compliqués...

Jorge Lanata confirmó que Wanda Nara tiene leucemiahttps://t.co/qCRQaMd92R — Radio Mitre (@radiomitre) July 15, 2023

