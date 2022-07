PSG : Wanda Nara, la lionne ultra sexy est de retour !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Pour Mauro Icardi (29 ans) et Wanda Nara, les vacances se passent en Italie, à Milan et dans les alentours de leur ville de cœur, où jouait l’Argentin avant de signer au PSG. Mais vacances ou pas, rien ne peut empêcher la femme de l’attaquant parisien de poster des photos d’elle sur Instagram, se montrant à son avantage. La dernière en date, à Milan, dans son canapé, où elle se décrit comme une « maman lionne ».

« Les lionnes prennent toutes les décisions de la meute »

« Si j’étais un animal, je serais sans doute une maman lionne. Les lionnes sont très territoriales. Elles ont un instinct de protection et de vigilance très développé. C’est pourquoi elles se méfient souvent des autres femelles et que ce sont elles qui décident si les mâles restent ou non », a écrit Wanda Nara sous sa photo. Des propos implicites qui rappellent sa précédente (et courte) séparation avec Mauro Icardi, qui avait trompé sa femme. À l'époque, elle s'était empressée de quitter Paris avec ses enfants jusqu'à ce que Mauro Icardi ne revienne en rampant pour la récupérer.

« Les lionnes sont parmi les mères les plus dévouées et ce sont elles qui prennent toutes les décisions de la meute », a-t-elle continué. Pourquoi de telles phrases ? Parce que Wanda Nara est une femme de poigne et qu’elle aime remuer le couteau dans la plaie. Mauro Icardi n’a qu’à bien se tenir !

Pour résumer En vacances à Milan avec Mauro Icardi et leurs enfants, Wanda Nara a posé en tenue décontractée dans son canapé en se dérivant comme une « maman lionne ». Elle a d’ailleurs lancé une piqûre de rappel à l’Argentin sur leur récente séparation.

Adrien Deschepper

Rédacteur

Podcast Men's Up Life