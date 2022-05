PSG : Wanda Nara lavée de tout soupçon sur une histoire d'adultère

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Hier soir, Mauro Icardi et Wanda Nara ont partagé des photos d'une sortie en amoureux sur les réseaux sociaux. Preuve que tout va mieux dans leur couple. Et c'est heureux car, a priori, les deux Argentins s'apprêtent à changer de pays, puisque le PSG ne veut plus de l'attaquant. Vont-ils remettre le cap en Italie ? C'est leur souhait, eux qui se sont totalement épanouis à Milan, où Icardi a brillé à l'Inter.

S'il a été contraint de quitter les Nerazzurri il y a trois ans, c'est d'abord à cause d'une autobiographie dans laquelle il attaquait ses propres ultras, mais également parce qu'une rumeur de liaison entre Wanda Nara et Marco Brozovic a circulé. L'Argentine et le milieu croate ont attaqué le journaliste ayant sorti cette rumeur. Lors du procès, Brozovic a juré qu'il ne connaissait quasiment pas la femme d'affaires et qu'il n'avait pas son numéro de téléphone, comme assuré dans l'article paru dans la presse people. Fin de la polémique, donc. En attendant la prochaine...

Raphaël Nouet

Rédacteur