PSG : Wanda Nara, Madame Icardi, met le feu au Colisée à Rome

La saison (enfin) terminée pour eux, le couple Mauro Icardi – Wanda Nara s'est envolé pour Rome hier. Il faut dire que les tourtereaux étaient attendus en Italie pour un mariage. L'occasion de fêter en smoking et tenue de soirée leur 8 ans de mariage.

Preuve de leur bonheur retrouvé, Wanda comme Mauro ont largement partagé leur périple sur Instagram, que ce soit par le biais de leurs « storys » ou par leurs photos.

Alors que l'attaquant du PSG – plus affûté que lors de ses dernières apparitions à Paris – a multiplié les messages débordants d'amour, Wanda Nara a fait du … Wanda Nara avec une pose suggestive devant le Colisée. So classique :

Alexandre Corboz

Rédacteur