PSG : Wanda Nara, madame Mauro Icardi, partage une séance de sport très caliente

Pour tous les Français, le second confinement a débuté tel un coup de massue et les joueurs de football n'échappent pas à la règle. Même si la pratique de leur métier reste possible et que leurs demeures n'ont rien de comparable avec le commun des mortels, les footeux restent assignés à résidence sauf entraînement ou match.

Du côté de Mauro Icardi, le confinement se passera donc à Paris mais il ne sera pas seul. L'attaquant argentin du PSG sera épaulé par sa compagne Wanda Nara pour son retour de blessure. Il faut dire que la belle italienne sait donner le bon exemple.

Une tenue sportive qui donne chaud...

Sur son compte Instagram, Wanda Nara a montré qu'elle démarrait le confinement de manière sportive. Seul détail qui fait toutefois la différence, la bimbo italienne le fait dans une tenue qui la met particulièrement en valeur. Les fans se sont d'ailleurs très vite embrasés face à ces courbes magnifiques...