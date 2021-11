PSG : Wanda Nara montre à quel point Mauro Icardi se moque de son équipe

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les joueurs du PSG ont l'obligation contractuelle d'assister aux matches au Parc des Princes de leur équipe quand ils sont indisponibles. Mais quand Paris joue à l'extérieur, c'est une autre histoire. Dans ces cas-là, s'ils ne suivent pas la rencontre à la télévision, il leur est évidemment demander de faire preuve d'un peu de discrétion.

Oui mais voilà, la discrétion, ce n'est pas le fort de Wanda Nara. Ou alors, à l'instar de Mauro Icardi, l'Argentine n'en a strictement rien à faire ce qu'on pourrait dire sur elle ou son mari. En effet, hier, pendant que le PSG s'imposait à Saint-Etienne (3-1), le couple a fait une petite sortie sur les bords de Seine avec leurs enfants et leur gros chien. Madame avec des bottes Vuitton et des cache-oreilles Minnie, monsieur dans un look négligé, comme toujours… La négligence, c'est un peu ce qui caractérise son rapport au PSG…