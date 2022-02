PSG : Wanda Nara embrase l'Argentine avec deux vues plongeantes très sexy sur son décolleté

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Wanda Nara sait doubler les plaisirs. Ce week-end, la compagne de Mauro Icardi a posé ses valises à Disneyland Paris le temps d’une journée en compagnie de l’attaquant du PSG et de leur petit garçon, Benedicto.

En plus de cette petite virée en famille, la belle Argentine s’est distinguée au pays de la samba pour ses deux derniers clichés très sexy. Sur le premier, on peut ainsi la voir en soutien-gorge après une séance de sport avec une vue plongeante qui parle d’elle-même.

Sur le second, publié vendredi dans l’une de ses stories Instagram, Wanda Nara est plus habillée - dans un ensemble vert pomme et des escarpins rose bonbon - mais l’effet loupe sur sa poitrine généreuse est également bien présent. « Wanda Nara est en train de révolutionner le monde de la mode et du maquillage en Argentine », savoure le site spécialisé Qué Pasa Ciudad.

😱 📷 La empresaria se mostró en este viernes con un traje verde claro en una de sus historias de Instagramhttps://t.co/6Rb9MOyIc7#escote #WandaNara — Que Pasa Ciudad (@quepasaciudadok) February 20, 2022