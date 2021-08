PSG : Wanda Nara présente sa moitié

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain face au RC Strasbourg (4-2) pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 où Mauro Icardi avait ouvert le score, la compagne et agent de l'attaquant argentin, Wanda Nara, a présenté sa soeur à ses followers sur Instagram en lui souhaitant son anniversaire. Il s'agit de Zaira Nara, mannequin et animatrice de télévision argentine qui a été classée 47e femme la plus sexy du monde en 2010.