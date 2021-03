PSG : Wanda Nara réclame le retour du soleil en bikini

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Même s'il arrive qu'il y neige, le climat de Milan n'a pas grand-chose à voir avec celui de Paris. Les températures y sont en moyenne plus élevées, ce qui peut expliquer que Wanda Nara et sa famille rencontrent quelques difficultés d'acclimatation depuis leur arrivée dans la capitale il y a un an et demi. D'ailleurs, la belle Argentine n'a pas manqué de faire savoir qu'elle en avait marre du froid parisien.

Sur son compte Instagram, elle a posté une photo d'elle en bikini, dans une posture très sensuelle dans l'eau, accompagnée de ce commentaire : "J'ai besoin de ça. Et vous, vous êtes plus plage ou montagne ?". Ceux qui auront vu la photo n'hésiteront pas au moment de répondre…