PSG : Wanda Nara renfile sa tenue sexy léopard et reçoit une demande royale

Wanda Nara sait se montrer sexy sans pour autant se dévêtir. La compagne de Mauro Icardi, après avoir pris quelques poses lascives en maillot de bain très décolleté depuis le début de l’été, l’a prouvé en s’affichant en tenue de panthère et ses gants en cuir qu’elle affectionne tant.

Wanda Nara bientôt reine de Turquie ?

Le tout afin de rendre hommage au magazine qui ne l’a jamais lâchée depuis le début de sa carrière de playmate : Gente. L’occasion aussi pour ses followers turcs de lui demander de transférer définitivement Mauro Icardi à Galatasaray, où ils aimeraient beaucoup en faire « une reine. »

Pour résumer D’habitude très dévêtue, Wanda Nara a enfilé sa tenue de léopard et ses gants en cuir pour rendre hommage au magazine qui ne l’a jamais lâchée depuis le début de sa carrière de playmate : Gente. En Turquie, on ne voit plus qu'elle !

