PSG : les exploits de Wanda Nara au lit expliquent pourquoi Mauro Icardi est exténué

Mauro Icardi était titulaire ce soir avec le PSG face au LOSC en 8es de finale de la Coupe de France. L'attaquant argentin a ouvert le score dès la 9e minute avant de sortir à la demi-heure à cause d'une blessure à un pied. Mais à en croire son épouse, Wanda Nara, il n'en avait pas fini avec le sport, ni avec son pied !

D'après Daniele Adani, ancien joueur devenu consultant sur Sky Sports, chaîne pour laquelle a travaillé Wanda Nara, les époux argentins feraient l'amour jusqu'à douze fois par jour ! Un total assez incroyable, surtout quand cela fait aussi longtemps qu'eux qu'on est ensemble, surtout quand on est parents comme eux, surtout quand on a un agenda aussi chargé qu'eux. Mais pourquoi pas… En tout cas, on comprend mieux la petite forme d'Icardi depuis son arrivée au PSG il y a un an et demi. L'attaquant donne tout à la maison…