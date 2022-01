PSG : Wanda Nara s’est découvert un sosie en Argentine

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Aux dernières nouvelles, non, Wanda Nara n’a pas participé à une émission de télévision en Argentine. Pourtant, l’une des participantes à « Bienvenue à bord » en Argentine en a fait douté plus d’un. En effet, Laura Fernández est apparu sur le petit écran en ressemblant comme deux gouttes d’eaux à la compagne et agente de Mauro Icardi comme l'indique le média Téléshow.

¿La doble de Wanda Nara en #BienvenidosABordo? ¡No se puede creer el parecido! 🤩 pic.twitter.com/GbBFqqbj73 — eltrece (@eltreceoficial) January 21, 2022