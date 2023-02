PSG : Wanda Nara sait comment rajeunir !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le feuilleton entre Mauro Icardi et Wanda Nara continue de faire parler ! Si personne n’a compris si les deux étaient toujours ensemble. La mannequin argentine continue de faire du business, elle a publié une vidéo sur Instagram pour donner ses conseils pour rajeunir.

« Arrivée à la maison épuisée et le meilleur médecin du pays qui voyage pour présenter ses techniques dans le monde entier. On m'a donné ce traitement incroyable à la maison. Il s'appelle OXYGENEO et c'est la nouvelle combinaison de technologies pour oxygéner et rajeunir la peau », a-t-elle lancé.