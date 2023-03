PSG : Wanda Nara se prélasse en petite tenue, Icardi lui envoie un message torride en public !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le couple formé par Wanda Nara et Mauro Icardi refait des siennes. Alors que les deux tourtereaux seraient séparés, depuis plusieurs semaines, l’attaquant argentin du PSG prêté à Galatasaray lui a envoyé un message très évocateur sur Instagram.

Alors qu’elle se prélassait sur son lit en petite tenue, Icardi n’a pas résisté à mettre son grain de sel. « Ce qui me plaît dans cette collection de Wanda Intimates, c’est quand je la retire », a lancé l’intéressé sur le réseau social.

Cette petite phrase n’a pas tardé à enflammer Instagram, où les followers de Wanda Nara ont été effarés. « Tu as une femme jolie et rayonnante », a par exemple répondu islamou_bnh, visiblement sous le charme de la belle et un brin jaloux.