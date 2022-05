PSG : Wanda Nara sort sa plus belle brassière pour une séance photo maison

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Wanda Nara semble désormais être une femme épanouie. Après avoir mis derrière elle les affaires de tromperie de son compagnon Mauro Icardi, le mannequin s’affiche régulièrement sur ses réseaux sociaux à la moindre occasion.

Pour fêter le week-end, Wanda Nara s’est affichée dans une tenue de sport très légère avec une brassière Nike en seul habit pour le haut de corps. Un cliché qui a recueilli plus de 355 000 likes en plus de 24 heures.

Pour résumer Wanda Nara s’est encore une fois illustré sur les réseaux sociaux par sa tenue très légère lors d’une séance photo maison. La compagne de Mauro Icardi s'est affichée dans avec une tenue de sport très légère pour célébrer le week-end.

Adam Duarte

Rédacteur