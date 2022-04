PSG : Wanda Nara sort sa plus belle déclaration pour Mauro Icardi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG vient d’être sacré Champion de France, après un match nul pas convainquant contre Lens. Présente, comme souvent, dans les tribunes du Parc des Princes Wanda Nara a assisté au match en compagnie de Mauro Icardi, blessé. Après le match, elle a publié un beau message pour l’argentin.

Sur son Instagram, elle publie un cliché avec Mauro Icardi, lors du match contre Lens, avec une belle légende : « Je veux que la vie te rende au moins un peu d'amour, d'attention et de tout ce que tu me donnes. Je ne suis peut-être pas la meilleure femme du monde, mais ce dont tu peux être sûr, c'est que je suis celle qui meurt de bonheur à l'intérieur à chacune de tes réalisations ou qui meurt de tristesse quand les choses ne vont pas bien. Ce sont des étapes, ce sont des stries, c'est la vie... mais dans les mauvais moments où je suis resté, nous avons apprécié les bons et j'espère que la vie continue de nous offrir toutes sortes de moments qui nous font grandir ensemble. Je t'aime »

Pour résumer Wanda Nara et Mauro Icardi semblent plus amoureux que jamais, après les histoires de tromperie. La belle blonde a fait une déclaration magnifique à son amoureux qui vient de décrocher un nouveau sacre en Ligue 1 avec Paris.

Adam Duarte

Rédacteur