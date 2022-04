PSG : Wanda Nara sort un décolleté à tomber par terre pour annoncer son retour en Argentine

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sur son compte Instagram, Wanda Nara a annoncé qu'elle faisait son retour en Argentine pour y passer quelques jours avec ses deux filles, Francesca et Isabella. Et même quand elle est dans l'avion, la compagne et agent de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, n'oublie pas de partager une photo d'elle avec une vue plongeante sur son décolleté.

