PSG : Wanda Nara, sous la douche et prête à aller au septième ciel

Puisqu’il faut bien qu’un membre du clan Icardi prenne la lumière cette saison, autant que ce soit Wanda Nara ! Mauro, l’attaquant argentin du PSG, traverse en effet une saison quasi blanche et pointe à l’infirmerie de manière très inquiétante depuis le Final 8 à Lisbonne. Sa compagne en profite donc pour faire parler d’elle via le prisme des réseaux sociaux.

« Mon tatouage dit tout »

Sa dernière trouvaille ? Prendre la pose sous la douche, en mettant bien en évidence un tatouage tout proche de son sein droit apparent ! Sur le dessin, on peut aisément deviner un avion et cela tombe plutôt bien puisque la belle voulait très précisément attirer le regard sur ce détail. « Mon tatouage dit tout », a-t-elle fait remarquer sur son compte Instagram, laissant clairement entendre que le couple Icardi passerait donc les fêtes de fin d’année loin de Paris. Et de Milan ?