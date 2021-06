PSG : Wijnaldum, Donnarumma... qui sont les WAG des recrues parisiennes ?

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Si le PSG va accueillir deux jolis renforts avec Georginio Wijnaldum (ex-Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (ex-Milan AC), le clan des WAG du PSG va également s'agrandir dans les prochains jours. En effet, ni le Néerlandais ni l'Italien ne sont des cœurs à prendre.

Joueur assez discret sur sa vie privée, Georginio Wijnaldum est casé depuis de nombreuses années avec sa compatriote Mirella Pereira :

Quant à « Giogio » Donnarumma, il est aussi en couple (et même heureux papa) depuis plusieurs années maintenant avec la petite Alessia Elefante. L'écart de taille est d'ailleurs assez marquant entre le portier de la Nazionale italienne – qui culmine à 1m96 – et sa conjointe :

Mirella et Alessia, les deux ultimes WAG du PSG

Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, les deux nouveaux joueurs du PSG, ne débarqueront pas seuls en France. Désolé mesdames, mais cela fait déjà longtemps que le milieu néerlandais et le gardien italien ne sont plus célibataires.