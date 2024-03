PSG Mercato : Zaïre-Emery laisse planer le doute sur son avenir

Le PSG pourrait annoncer ces prochains jours la prolongation de Warren Zaïre-Emery qui fête ses 18 ans ce vendredi. Un accord verbal aurait déjà été trouvé avec le joueur, amené à être l'un des éléments de base du projet du club.

Interrogé hier après la victoire en Ligue des champions à la Real Socidedad (2-1), Zaïre-Emery a fait dans la langue de bois. "La prolongation ? Je m’en occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans et voilà, je vais rester concentré sur le terrain et donner le meilleur au PSG », a répondu le jeune milieu de terrain.

Pour résumer

