PSG : Zaïre-Emery se lâche sur les Bleus et brise le silence sur sa prolongation

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Après des premiers mots mesurés, Warren Zaïre-Emery en a un peu plus dit ce samedi après la victoire du PSG sur la pelouse de Reims (0-3) sur sa joie d'être convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France. "Je suis très content. C’est une grande fierté. Ça montre que le coach me fait confiance. Mais je reste moi-même, et c’est avant tout un travail au quotidien. Je n’ai pas les mots. Je suis très content", a confié le jeune milieu de terrain parisien.

Zaïre-Emery évoque sa possible prolongation au PSG

Warren Zaïre-Emery s'est ensuite exprimé sur sa possible prolongation au PSG. "On me dit que la prolongation avec le PSG est presque signée", a lâché le journaliste d'Amazon Prime, Thibault Le Rol. "Je ne sais pas, faut voir", a simplement répondu le joueur de 17 ans.

🗣 : "Je n'étais pas au courant moi." 😂



🇫🇷 Warren Zaïre-Emery sur sa vidéo réaction à la liste de Didier Deschamps. #SDRPSG pic.twitter.com/moojV66jsp — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 11, 2023

Podcast Men's Up Life