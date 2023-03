PSG : Zidane n’a plus que deux options pour son avenir

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Quel sera le prochain poste de Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, l’ancien milieu de terrain français n’a, pour le moment, pas retrouvé un poste. Ces derniers mois, son nom a beaucoup été évoqué du côté du PSG et de l’Équipe de France. Cependant, ces deux rumeurs ne sont pas devenus réalité. Plus le temps passe, et plus les options du technicien français diminuent. Désormais, Zinedine Zidane n’aurait plus que deux choix pour son futur club.

Selon les informations de “Marca“, l’avenir de Zinedine Zidane devrait s’écrire à la Juventus Turin ou bien au PSG. En effet, le club italien vit une période difficile avec les sanctions affligées en championnat. Massimiliano Allegri pourrait quitter le club en fin de saison et Zizou serait idéal pour le remplacer.

Au PSG, Christophe Galtier ne donne pas 100% de satisfaction à ses dirigeants et les Qataris rêvent toujours d’attirer Zinedine Zidane sur le banc du club de la capitale, dans un futur proche.