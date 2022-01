PSG : Zlatan Ibrahimovic cartonne à nouveau les arbitres de Ligue 1

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dans son entretien à L'Equipe en marge de la mise à jour de son autobiographie « Adrénaline », Zlatan Ibrahimovic (Milan AC) a évoqué son rapport particulier avec la France. Un pays qu'il avait qualifié de « pays de merde » après un arbitrage difficile à Bordeaux. « Je parlais du monde du foot, à ce moment-là. Il n'était pas question de la France hors football. Je ne fais pas de théâtre où je joue un rôle et où tout le monde est toujours parfait. Moi, je suis parfait en étant moi-même, et parfois je me trompe, je fais des erreurs, cela fait partie de la vie », a reconnu l'intéressé.

Le Suédois n'a pas apprécié les critiques qui sont arrivées ensuite. « Ce que je ne veux pas, c'est qu'on me critique personnellement. Tu ne peux me juger qu'en tant que professionnel. En France, je payais plus d'impôts que tout le monde, alors les Français auraient dû être heureux de m'avoir », estime Zlatan Ibrahimovic qui a malgré tout passé « de très belles années » à Paris dans un pays « fantastique » et une ville « incroyable ».

Par contre, les limites de l'arbitrage français l'ont scotché : « C'était difficile pour eux, et pour nous de travailler avec eux. C'était nouveau pour eux aussi, ils n'étaient pas encore professionnels à temps plein, et quand tu as autant de grands champions qui arrivent au PSG... C'est dur parce qu'ils n'étaient pas habitués. Mais je ne pouvais pas non plus attendre qu'ils progressent ».