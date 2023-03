PSG : Zlatan Ibrahimovic s'offre un immense record avec le Milan AC !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ne parlez surtout pas d'âge à Zlatan Ibrahimovic ! Récemment devenu le joueur le plus âgé à évoluer en Serie A italienne, l'ancien attaquant vedette du PSG s'est offert un autre record ce samedi à l'occasion du match entre l'Udines et le Milan où il a inscrit le but de l'égalisation sur penalty en fin de première période.

A 41 ans et 166 jours, Zlatan est devenu le plus vieux buteur de l'histoire du championnat italien, chipant le record établi en 2007 par Alessandro Costacurta (41 ans et 25 jours).

A titre comparatif, Francesco Totti, le cinquième du classement italien, n'avait pas 40 ans quand il a inscrit son ultime but avec l'AS Rome (39 ans, 364 jours). Eternel Ibracadabra...