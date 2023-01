Arabie Saoudite : après son doublé contre le PSG, Ronaldo va faire ses débuts officiels avec al-Nassr

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Jeudi, en amical face au PSG (3-2), Cristiano Ronaldo est apparu très motivé. Le Portugais avait à cœur de montrer qu'il n'est pas fini après son année 2022 cauchemardesque avec Manchester United et la sélection portugaise. Motivé, il a inscrit un doublé d'un coup de tête croisé et d'un but de renard et s'est même impliqué dans les tâches défensives, allant jusqu'à récupérer un ballon dans les pieds de Lionel Messi.

Ronaldo est donc toujours Ronaldo. Du moins dans les matches de gala. Mais qu'en sera-t-il dans les rencontres banales du championnat d'Arabie Saoudite ? On le saura en fin d'après-midi ! En effet, c'est ce dimanche à 18h30 que CR7 va effectuer ses débuts officiels avec al-Nassr. Ce sera à domicile contre al-Ettifaq, 10e sur 16 de son championnat. Exceptionnellement, la rencontre sera diffusée sur RMC Sport 1 et L'Equipe Live. Et le stade devrait être comble, les billets s'étant arrachés à prix d'or.