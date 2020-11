RB Leipzig - PSG (2-1) : Tuchel ne panique pas, Marquinhos apporte son soutien

Irrité la semaine passée malgré la victoire de son équipe face à Basaksehir (2-0), Thomas Tuchel n'a ce soir montré aucune émotion ou presque au moment de commenter la défaite de son équipe sur la pelouse du RB Leipzig (1-2). Un revers pourtant ennuyeux puisqu'il place son club en 3e position de son groupe et qu'il a perdu deux joueurs (Gueye, Kimpembé), expulsés.

Marquinhos : "Bien sûr qu'on soutient le coach"

"Pénalty puis carton rouge (sur le deuxième but allemand), cela a été décisif. Ils sont très forts. On afait un bon match, on aurait pu mener 2-0 mais on manque un peu de capacité et de rythme. On doit gagner maintenant le duel direct au Parc. L'environnement et la presse sont très critiques. c'est comme ça à Paris. Pas de problème, ça ne change pas mon travail."

Qu'il ait été honnête dans ses propos ou pas, Tuchel aura certainement eu chaud au cœur en écoutant son capitaine Marquinhos assurer : "Bien sûr qu'on soutient le coach, il est celui qui a permis la meilleure saison du club. Le football n'est pas patient. Nous, les joueurs, on peut faire beaucoup mieux".