RC Lens : Haise laisse planer un doute sur son avenir, son président ne rassure pas

Ce sera, à n'en pas douter, l'une ces questions majeures au RC Lens dans les prochains jours : Franck Haise restera-t-il sur le banc de touche ? Rien ne permet de le dire à cette heure, tant l'entraîneur des Sang et Or, auteur avec son groupe d'une saison fabuleuse, doit avoir des sollicitations. Ce qu'il a d'ailleurs confirmé dans la nuit, au terme de la rencontre remportée face à Ajaccio.

" Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà."

"On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. Je vais me donner quelques jours pour goûter ce beau moment. Je n'ai pas dit que cela s'arrêterait. Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Je suis très heureux dans ce club. Le PSG ne m’a pas contacté. Je n’en dirai pas plus non plus." Des propos inquiétants qui confirment, surtout, que le club artésien va être attaqué par certain clubs lors du mercato estival. Et ce n'est pas le président des Sang et Or, Joseph Oughourlian, qui affirme le contraire.

"On n'a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On se prépare à ces éventualités."