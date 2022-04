RC Lens, PSG : Donnarumma à la Gaillette !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Une photo en atteste, Gianluigi Donnarumma était à la Gaillette ce jeudi. Le gardien du PSG est en effet venu rendre visite à son frère, Antonio, qui est le gardien de Padoue, équipe de Serie C italienne actuellement en stage à Lens.

A noter par ailleurs que le site Lensois.com glisse une anecdote sur Donnarumma. Le champion d'Europe aurait en effet glissé à Franck Haise, après le match nul entre le PSG et le RCL (1-1) samedi dernier, qu'il appréciait sa façon de coacher les Sang et Or. Ce qui avait déjà été le cas de Marco Verratti après le match aller (1-1) !

🇮🇹 Visite surprise du champion d’Europe Gianluigi Donnarumma (PSG) à la Gaillette ce jeudi afin d’aller voir son frère actuellement en stage avec Padova.



(📷:@tessdvd_) pic.twitter.com/cLRe4s8qrz — Racing Club De Lens N2 (@National2Rc) April 29, 2022

Pour résumer Gianluigi Donnarumma était à la Gaillette ce jeudi. Le gardien du PSG est en effet venu rendre visite à son frère, Antonio, qui est le gardien de Padoue, équipe de Serie C italienne actuellement en stage à Lens et passé par l'AC Milan lui aussi.

Laurent HESS

Rédacteur