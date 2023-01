RC Lens - PSG : Galtier réagit à la défaite à Bollaert et fait une annonce sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Pour la première fois en Ligue 1 depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain s'est incliné ce dimanche sur la pelouse du RC Lens (3-1). Quelques minutes après le coup de sifflet final, Christophe Galtier s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a livré son sentiment sur cette défaite.

Podcast Men's Up Life

"Lens mérite sa victoire"

"Lens mérite sa victoire. J’ai eu du mal à reconnaître mon équipe, on avait travaillé leurs points forts, on a eu beaucoup de déchets, c’est surprenant. Il a manqué beaucoup de cohésions", a confié l'entraîneur parisien avant de confirmer que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi allaient être mis au repos lors du 32e de finale de la Coupe du France contre Châteauroux. "Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont avoir quelques jours de repos. Ils vont récupérés."

Pour résumer L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo après la défaite des siens sur la pelouse du RC Lens (3-1).

Fabien Chorlet

Rédacteur